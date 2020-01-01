01.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 19:10

Bakan Kurum: "Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır."

Kaynak: AA