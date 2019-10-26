Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" -"Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz.
Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
-"Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz. Parsel bazlı plan değişikliklerinin yapılmasına müsaade etmeyecek, ada bazlı dönüşümler yapılabilecek"
ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı.
VİDEO: Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"