Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" -"Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz.

26.10.2019 13:58

Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"

-"Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçiyoruz. Parsel bazlı plan değişikliklerinin yapılmasına müsaade etmeyecek, ada bazlı dönüşümler yapılabilecek"

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde görev alacak yeni 1100 imar denetçisinin göreve başlaması programına katıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Bakan Kurum: "Kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz"
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