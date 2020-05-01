Bakan Kurum: "İztuzu'nda caretta carettaların yuvaları görüldü"
01.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:52
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'daki İztuzu Plajı'nda caretta carettaların bu yılki ilk yuvalarının görüldüğünü duyurdu.
Kurum, Twitter hesabından, yuvaların yer aldığı dört fotoğrafla birlikte şu açıklamayı paylaştı:
"Dalyan İztuzu Plajı'nda her yıl ev sahipliği yaptığımız caretta carettaların bu yılki ilk yuvaları görüldü. Minik dostlarımız hayata ilk adımlarını buradan atacak."
Kaynak: AA