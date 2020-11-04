Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)
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Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)

04.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:33
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)

BAKAN KURUM, AFAD EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde, İzmir'de, 6.6 büyüklüğündeki depremde, özel eğitimli köpekler ile görev alıp, enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi.

BAKAN KURUM, AFAD EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde, İzmir'de, 6.6 büyüklüğündeki depremde, özel eğitimli köpekler ile görev alıp, enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi. Bakan Kurum, teşekkür ettiği ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Hande NAYMAN/İZMİR,


Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)
Bakan Kurum: İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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