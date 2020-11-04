Bakan Kurum: "İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz"
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Bakan Kurum: "İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz"

04.11.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:00
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız inşallah 1 ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle en geç 1 yıl içerisinde tamamlayacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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