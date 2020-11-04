Bakan Kurum: "İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz.