Bakan Kurum: "İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm hamlesini başlatmış oluyoruz"
04.11.2020 00:30 | Son Güncelleme: 04.11.2020 01:00
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki deprem) Rezerv konut alanında çalışmalarımızı başlattık. Şehir hastanemizin hemen yanında 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 bin konutluk örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız inşallah 1 ay içerisinde inşaatlarına başlamak suretiyle en geç 1 yıl içerisinde tamamlayacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç