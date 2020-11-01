Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda."
01.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:04
Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda.
Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç