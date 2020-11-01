Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda."

01.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:04
Bakan Kurum:

Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda.

Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

İlgili Haberler

Bakan Kurum: '(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır'
Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır"
Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Kurum, İzmir'deki depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden kadın, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden kadın, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Osman Durmuş Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Yonca Evcimik Caner Cindoruk
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne Mehmet Özdilek
Daha Fazla İzmir Göçük Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda." - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 19:04:40. #1.14#
title