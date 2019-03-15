Bakan Kurum: "İstanbul'umuzda 23 İlçede 65 Adat Riskli Alan İlan Ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TOKİ Balkanı Ömer Bulut, Üsküdar'da temel atma töreninde bir araya geldi. Bakan Kurum, "Bu güne kadar İstanbul'umuzda 23 ilçede 65 adat riskli alan ilan ettik ve toplamda 120 bin bağımsız bölümü de kentsel dönüşüm sürecine aldık" dedi.

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında gerçekleştirilen törenle 501 konutun ve 48 dükkanın temeli atıldı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı.

Konuşmasına Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayarak başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün İslam dünyasının yas günü. Dünya için kara bir gün. Bugün Yeni Zelanda'da Cuma namazı sırasında iki ayrı camiye düzenlenen hain terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum ve Müslümanlara yapılan bu terör saldırısını da şiddetle kınıyorum" dedi.

"Ne kadar takoz olmaya çalışırsa çalışsınlar biz de yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma töreninde, verilen sözlerin yerine getirilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getiren Bakan Kurum, "Bu güne kadar İstanbul'umuzda 23 ilçede 65 adat riskli alan ilan ettik ve toplamda 120 bin bağımsız bölümü de kentsel dönüşüm sürecine aldık. Depreme dayanıklı olmayan bu yapıların yıkımlarını yaptık ve yenilerini de yapmak suretiyle vatandaşımıza o huzurlu mutlu yuvalarını bir an önce kazandırmak istiyoruz. Üsküdar'da da iki riskli alan var. Bu alanlardan biri bu içinde bulunduğumuz bu alanı içeren Kirazlıtepe Mahallemiz. Bu alanın büyüklüğü yaklaşık 180 bin metrekare. Bu bölge projenin bitimi ile beraber Çamlıca Camiimizle birlikte Anadolu Yakasının gözle gösterilir çok önemli bir lokasyonu haline gelecek. Bu dönüşüm projelerinde iki önemli kriterimiz var birincisi yerinde dönüşüm yapacağız. Yani mahallesinden, komşularından kimseyi ayırmayacağız. Kirazlıtepe'deki bu projemiz buna örnektir. Bu proje alanında, içinden finans elde edeceğimiz hiçbir konut yok. İkincisi ise gönüllü dönüşüm. 31 Mart'ı gönüllü dönüşüm belediyeciliği ilan ettik. CHP anlayışı hiçbir zaman doğru bir iş yapıldığında destek olmaz sürekli takoz olur. CHP'nin genel karakteri budur. Onlar ne kadar takoz olmaya çalışırsa çalışsınlar biz de yatırım yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'daki yeni yapılan projelerdeki konutların taksitleri 652 liradan başlıyor. Yani kira öder gibi ev sahibi olabiliyorsunuz. 240 aya varan vadeyle ev sahibi olabiliyorsunuz. Biz bu tarafta Cumhur İttifakı'nı kurmuşken diğer tarafta da zillet ve illet ittifakı kuruldu. Onlarda terör örgütünün siyasi kollarıyla kol kola girdiler ve yerel seçim manifestolarını açıkladılar. Diyorlar ki Mart'ın sonu bahar, bende Kirazlıtepe'den kardeşlerime soruyorum bu ülke bu şehirler cumhuriyet halk partisi döneminde ne zaman baharı gördü ki bu Mart'ta görsün?" ifadelerini kullandı.

"Çevredeki evler ve dükkanlar kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılacak"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada, bölgede yaşayan vatandaşları mahrum etmeksizin, yerinden yurdundan etmeden çevredeki evlerin ve dükkanların kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılacağını belirtti. Aynı zamanda Türkmen, yeni yapılacak konutların hak sahiplerine teslimi konusundaki hassasiyetleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Yerinde dönüşüme dikkat çeken Başkan Türkmen, hiçbir vatandaşın yaşadıkları yerden başka bir yere gönderilmeyeceğini, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeniden yapılacak ev ve dükkanların vatandaşlara teslim edileceğinin sözünü verdi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut yaptığı konuşmada, "837 bin konutun yaklaşık yüzde 17'si yani 145 bin konut kentsel dönüşüm kapsamında üretilmiştir" ifadelerini kullandı.

TOKİ olarak yeni yapılan ve yapımı devam eden projeleri de anlatan Bulut, bu yıl içerisinde bu projelere 40 bin konutun daha ilave edileceğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, yılda dönüştüreceği 300 bin konutluk projenin 40 bin konutunun TOKİ tarafından yapılacağını belirtti.

Törende yapılan konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut, birlikte butona basarak temel atımının startını verdi. Törenin ardından Bakan Kurum, Üsküdar'daki kentsel dönüşüm merkezini gezerek burada vatandaşlarla bir araya geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA