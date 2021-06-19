Bakan Kurum: "(İstanbul'daki deprem) Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadı"
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Bakan Kurum: "(İstanbul'daki deprem) Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadı"

Bakan Kurum: '(İstanbul'daki deprem) Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadı'
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadıklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadıklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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