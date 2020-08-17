BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ
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BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de uygulamaya konulan gürültü bariyeri projesini inceledi.

17.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 17.08.2020 20:59

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de uygulamaya konulan gürültü bariyeri projesini inceledi. Bakan Kurum, İnşallah İstanbul'un çeşitli noktalarında vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bunun gibi projeleri ilgilendiren her alanda yapacağız dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki üç noktadan biri olan Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki gürültü bariyeri projesini inceledi. Bakan Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, incelemenin ardından elektrikli aracın direksiyonuna geçerek, millet bahçesi içerisinde bulunan halı saha ve mini golf sahasını gezdi.

2023 YILINA KADAR 60 BİN METREKARE GÜRÜLTÜ BARİYERİ YAPMA HEDEFİNDEYİZ

Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, 'Gürültü bariyeri bizim çevremizi, doğamızı, insanlarımızın sağlığını korumak adına geliştirdiğimiz projelendirdiğimiz ve Türkiye'nin 2023 yılına kadar 60 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedefiyle yola çıktığımız bir projemiz. Dünya sağlık örgütü verilerine baktığınızda İstanbul en gürültülü 5 şehir arasında yer alıyor. İstanbul'umuzda belediyelerimizle birlikte ortak bir proje yürütüyoruz. Belediyelerimiz vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı parklar, bahçeler, konutlar, yaşam alanlarında gürültü haritaları çıkarıyorlar. Bu gürültü haritaları çerçevesinde insan sağlığını etkileyebilecek alanlarda belediyelerimizle birlikte gürültü bariyeri projelerimiz var. Bu kapsamda İstanbul'da üç alanda çalışıyoruz. Birisi Ümraniye E-80 karayolu güzergahı üzerinde, biri Maltepe D-100 karayolu, diğeri de Beyoğlu Haliç güzergahı üzerinde üç projemiz var. Hedefimiz 2023 yılına kadar en az 60 bin metrekare gürültü bariyeri projesini tamamlamaktır. Bu kapsamda ilk projemizi Ümraniye'de Ümraniye Belediyemiz ve İller Bankası Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdik. Yüksekliği yaklaşık dört buçuk metreyi bulan ve bin 300 metre uzunluğunda, yaklaşık 6 bin metrekare gürültü bariyerini tamamlamak üzereyiz. Tabi önemli bir proje bu. Tabi proje kapsamında Ümraniye Belediyemizle yürüttüğümüz bu projeye 5 milyon lira hibe desteği sağladık diye konuştu.

BAKAN KURUM, CEP TELEFONUDAN SES YALITIMI PROGRAMI İLE ÖLÇÜM YAPTI

Bakan Kurum, İlk başta baktığımız verilerle, proje yapılmadan gürültü haritasına baktığımızda 132 db gürültü vardı. Proje yapıldıktan sonra gürültü haritalarına baktığımızda ise 60 db'ye kadar buradaki gürültü düşmüş durumda şeklinde konuştu. Bakan Kurum daha sonra cep telefonundan ses yalıtımı programını açarak gürültü ölçümü yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Bakan Kurum'a projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

BAKAN KURUM, İSTANBUL'DA İLK OLAN GÜRÜLTÜ BARİYERİ PROJESİNİ İNCELEDİ

Kaynak: DHA

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