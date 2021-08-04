Bakan Kurum: "(İnşa edilecek evlere yönelik eleştiriler) O eleştirileri yapanların sahadan Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir...

Bakan Kurum: "(İnşa edilecek evlere yönelik eleştiriler) O eleştirileri yapanların sahadan Antalya'dan, Manavgat'tan, Akseki'den, Alanya'dan hiçbir şekilde haberleri yok."