Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi ve dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına girmesi için güçlü şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

25.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:13

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi ve dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına girmesi için güçlü şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Kurum, Aydın programı kapsamında ziyaret ettiği partisinin İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, Efeler diyarı ve merhum başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Şehre geldiği andan itibaren yapılması gereken tüm projeleri istişare ettiklerini aktaran Kurum, önemli kararlar aldıklarını, 2023'e giden yolda güçlü Türkiye'de şehirlerin de güçlü hale geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıldır gece gündüz demeden birçok alanda şehirlere ve ülkeye önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Sosyal belediyecilikle başladı hikayemiz. 1994'te İstanbul'da o sosyal belediyecilikle, sosyal anlayışla aldığımız ve bugün mart seçimlerinde gönül belediyeciliğimizle devam ettiğimiz süreçte vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak, samimi, tevazu içinde duruş sergileyecek işleri yapmak durumundayız." dedi.

Belediye başkanlarının, AK Parti belediyeciliğini ve gönül belediyeciliğini vatandaşlara anlatarak onların en zor anlarında yanlarında olacak anlayışla çalıştıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Onların daha iyi hizmet vermek adına hem çevre düzenleme projelerine, temizlik araçları, kilit parke, sokak sağlıklaştırma projeleri ve millet bahçeleri projelerine destek olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin daha da güçlü hale gelebilmesi, dünyadaki o en büyük 10 ekonominin arasına girmesi için de güçlü şehirleri hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Sadece proje yapmakla olmuyor. Bir şekilde vatandaşımızla da iç içe olup onlara dokunacak işleri, davranışları sergilememiz gerekiyor. Biz örnek olacağız. Oturmamızla, kalkmamızla, yürüyüşümüzle, davranışımızla... Vatandaşımızın yanında olacak tavrı hep birlikte sergileyeceğiz."

Daha sonra Söke ilçesi Akçakonak Mahallesinde yapılması planlanan TOKİ konutları sahasını inceleyen Kurum, buradaki konuşmasında da tüm Türkiye'de sosyal konut projelerinin devam ettiğini, 50 bin sosyal konuta yaklaşık 600 bin, 100 bin sosyal konut projesine de 1 milyon 200 bin vatandaşın başvurduğunu dile getirdi.

Bakan Kurum, 2002 yılından bugüne kadar tüm Türkiye'de 940 bin konutun üretimini tamamladıklarını belirterek, çok yakın zamanda 1 milyonuncu konutun anahtarını da hak sahibine teslim edeceklerini ifade etti.

AK Parti Söke İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Kurum, İncirliova ilçesinde yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi.

Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında yoğun artış yaşanıyor
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Ozan Güven Can Bonomo Merve Boluğur
Spor Selçuk İnan Ali Şansalan Yılmaz Vural Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Daha Fazla Türk Beşiktaş Burak Yılmaz Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, İncirliova TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 21:15:36. #1.14#
title