Bakan Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı süren İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı süren İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yıl sonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. İmrahor aynı zamanda Ankaramız'ın ekolojik koridoru olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA