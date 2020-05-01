Bakan Kurum İmrahor Vadisi çalışmalarını yerinde inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum, "Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapma hedefi ile başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yılsonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. İmrahor aynı zamanda Ankaramızın ekolojik koridoru olacak. İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemiz, içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, millet kıraathanesi ve bir de tarım müzesinin bulunduğu çok geniş bir alanı kapsayacak. Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak İmrahor Vadisi Başkentimize nefes aldıracak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA