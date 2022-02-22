Bakan Kurum: "İklim kanununu ile önümüzdeki 50-100 yılın altyapısını hazırlamış olacağız"

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İklim Şurası'nın ikinci gününde düzenlenen panele katıldı.

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"(İklim Şurası) Buradan çıkacak kararlar neticesinde de aslında iklim kanununa altlık olacak. İnşallah Meclisimizin de takdiri ile İklim kanununu hazırlayıp önümüzdeki 50 yılın 100 yılın, aslında zorunluluklarımızın kanuni olarak da altyapısını hazırlamış olacağız"

Bakan Kurum: "209 iklim elçisiyle dün sabah bir araya geldik. 209 üniversitemizden gençlerimiz geldi. Burada da varlar"

Bakan Kurum: "Hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Bu süreçten de lider ülke olarak çıkacağız"