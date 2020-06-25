Bakan Kurum: 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı diğer bölgeler için de ilan edeceğiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı diğer bölgeler için de ilan edeceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'de başlattığımız 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz.

Bakan Kurum: 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı diğer bölgeler için de ilan edeceğiz
25.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:49

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'de başlattığımız 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ildeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirtti. Selden zarar gören şehirlerin eksiklerini gidereceklerini, vatandaşın zararlarını telafi ederek, yaralarını saracaklarını kaydeden Kurum, "İstanbul ve Bursa'da meydana gelen doğal afet, iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biridir. Yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu iklim krizinin dünya nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor" dedi.

'DERE YATAKLARINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERMİYORUZ'Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli vazifelerden biri olarak gördüklerini kaydeden Bakan Kurum, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, iklim krizinin şehirlere etkisini en aza indirmek için tüm bölgeleri kapsayan çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Kurum, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak. Afetler nedeniyle benzer acıları tekrar yaşamamak için riskli bölgelerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle yaşamalarını sağlayacak konutlarımızı iklim duyarlı, enerji verimli ve yerel yapı malzemeleri kullanarak inşa ediyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili tüm veri ve paydaşların toplanacağı İklim Değişikliği Platformu'nu kuracağız. İçinde bilimsel çalışmaların yer alacağı platform, zengin bir veri tabanı oluşturacak. İklim değişikliği ile mücadele için hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağız. İl ve ilçelerimizde İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü kurulması için Yönetmeliğimizi yayımladık. Bu noktada belediyelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlamalı ve hazırlayacakları eylem planlarını bir an önce hayata geçirmelidir. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere, her bir vatandaşımızı iklim krizine karşı mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum. İklim değişmeden biz değişelim. Küresel boyutlu bu sorunun üstesinden alışkanlıklarımızı değiştirerek gelelim."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi Haber
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Fuhuş çetesi, kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tunç Soyer Murat Kurum Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Alişan Seda Sayan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı diğer bölgeler için de ilan edeceğiz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 16:49:33. #1.15#
title