Bakan Kurum: 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı diğer bölgeler için de ilan edeceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'de başlattığımız 'İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin ardından iki ildeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirtti. Selden zarar gören şehirlerin eksiklerini gidereceklerini, vatandaşın zararlarını telafi ederek, yaralarını saracaklarını kaydeden Kurum, "İstanbul ve Bursa'da meydana gelen doğal afet, iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biridir. Yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu iklim krizinin dünya nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor" dedi.

'DERE YATAKLARINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERMİYORUZ'Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli vazifelerden biri olarak gördüklerini kaydeden Bakan Kurum, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak, iklim krizinin şehirlere etkisini en aza indirmek için tüm bölgeleri kapsayan çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Kurum, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de başlattığımız İklim Değişikliği Eylem Planımızı yakında diğer bölgeler için de ilan edeceğiz. Hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuatla her şehir 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlayacak. Bu planlar, illerimize iklim kriziyle mücadelede yol haritası olacak. Afetler nedeniyle benzer acıları tekrar yaşamamak için riskli bölgelerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle yaşamalarını sağlayacak konutlarımızı iklim duyarlı, enerji verimli ve yerel yapı malzemeleri kullanarak inşa ediyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili tüm veri ve paydaşların toplanacağı İklim Değişikliği Platformu'nu kuracağız. İçinde bilimsel çalışmaların yer alacağı platform, zengin bir veri tabanı oluşturacak. İklim değişikliği ile mücadele için hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağız. İl ve ilçelerimizde İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü kurulması için Yönetmeliğimizi yayımladık. Bu noktada belediyelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlamalı ve hazırlayacakları eylem planlarını bir an önce hayata geçirmelidir. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere, her bir vatandaşımızı iklim krizine karşı mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum. İklim değişmeden biz değişelim. Küresel boyutlu bu sorunun üstesinden alışkanlıklarımızı değiştirerek gelelim."

