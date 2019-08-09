Bakan Kurum: "Hiç bir vatandaşımızın barınma, yeme, içme problemi yok"

09.08.2019 17:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Denizli'deki deprem) Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"(Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."

Kaynak: AA