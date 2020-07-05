Bakan Kurum: "Hersek bölgesinde tarihi gün yüzüne çıkaracağız" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek bölgesinde yapılan çalışmalarla tarihin gün yüzüne çıkarılacağını ve lagün etrafında bir yürüyüş yolu yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek bölgesinde yapılan çalışmalarla tarihin gün yüzüne çıkarılacağını ve lagün etrafında bir yürüyüş yolu yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova ziyaretinde Altınova ilçesine de uğradı. Belediye Başkanı Metin Oral tarafından karşılanan Bakan Kurum, Hersek Lagünü Sulak Alan Geliştirme Projesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi. Projelerle ilgili Oral'dan bilgi alan Bakan Kurum, dürbünle Hersek Sulak Alanı'nda kuş gözleminde de bulundu. Bakan Kurum, burada yaptığı incelemenin ardından Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne geçti. Hersekzade Ahmet Paşa Türbesi'ne de giderek dua eden Bakan Kurum'a burada ikramda bulunuldu. Bakan Kurum, Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi kapsamında yapılan Türkiye'nin ilk Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi, idari tanıtım binası, Kanatlı İlk Müdahale Merkezi, Kır Kahvesi, Kuş Tanıtım Binası ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile çevre düzenleme işi ile ilgili de bilgi aldı.

Altınova'daki projeleri önemsediklerini söyleyen Bakan Kurum, projelere destek sözü verdi. Kurum, "Altınova ilçesinde Hersek'te bir proje yürütülüyor. Hersek Regülasyon Alanı için destek vereceğiz. Lagün etrafında bir yürüyüş yolu yapacağız. Oradaki tarihi mekanları gün yüzüne çıkaracak, göl etrafında vatandaşların mutlu ve huzurlu bir şekilde vakit geçirmesini

sağlayacağız. Bu projeler, istihdam ve hareketlilik adına Yalova'ya katma değer sağlayacak. Sadece Yalovalılar değil, bölge halkı buradan istifade edecek" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Oral, Bakan Kurum'a el yapımı çini vazo hediye ederek, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ilçemize yapmış olduğu ziyaretlerinden ve projelerimize vereceği desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Bakan Kurum'a Altınova ziyaretinde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve kamu kurum müdürleri eşlik etti. - YALOVA

Kaynak: İHA