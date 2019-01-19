Bakan Kurum: "Hedefimiz kişi başı 440 olan poşet sayısını yüzde 90 azaltıp, 40'a düşürmek"

-"Sıfır Atık' projesinde 11 bin 800 kamu ve kuruluş binasında hizmet vermeye başlandı. Hedefimiz 13 bin kuruluşumuzda sıfır atık projesine geçmek. Şehrinizde sıfır atığa geçmemiş belediye Başkanı ve vali olmasın. Böyle bir vali ve belediye başkanı görmek istemiyoruz"

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: İHA