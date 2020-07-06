Bakan Kurum: "Hedefimiz; 81 milyon metrekare yeşil alan inşası gerçekleştirmek" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Salonda dinleyici detayları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Salonda dinleyici detayları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda konuştu. (2) Kaynak: AA