Bakan Kurum: "Hedefimiz; 81 milyon metrekare yeşil alan inşası gerçekleştirmek"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Salonda dinleyici detayları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda konuştu.
06.07.2020 14:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:10
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Salonda dinleyici detayları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile "Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıda konuştu. (2)
Kaynak: AA