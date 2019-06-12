Bakan Kurum: "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, YEDPA Ticaret Merkezi genel kurul toplantısı ve tapu dağıtım törenine katıldı. Bakan Murat Kurum burada yaptığı konuşmasında, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak dev projeleri hazırlamaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Ataşehir'de YEDPA Ticaret Merkezi genel kurul toplantısı ve tapu dağıtım törenine katıldı. Bakan Kurum'a burada Ataşehir Belediye Başkanı Başkanı Battal İlgezdi, YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan ve çok sayıda katılımcı eşlik etti.

Bakan Murat Kurum burada yaptığı konuşmasında, "YEDPA'mız 310 bin metrekarelik kapalı alana sahip. İçinde 2 bin 250 iş yeriyle, 2 bin ortağıyla ve 14 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük toplu işyeri. Binlerce çalışanı ve iş fırsatıyla da hakikaten çok önemli istihdam sağlayıcı bir konumu var. YEDPA gibi büyük ölçekli işletmelerimizi büyük gelişmiş ülkelerde olduğu için kamu tarafından ciddi destek görmekte ve teşvik edilmektedir. Biz de ülke olarak hükümet olarak bu kuruluşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa bugüne kadar yaptık, İnşallah bundan sonra da yapıp sizlerin yanında ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl istihdamla ilgili çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Bunun işaretlerini de bugünden almaya başladık. Tabii hem kamu hem de özel sektör bu seferberliğe omuz verdiler ve seferberlik kapsamında istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde seferberliği başlattık ve hedefimiz iki buçuk milyon ilave istihdam hedefine ulaşmaktır" dedi.

Ayrıca tapu ve imar sorunları hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Bilhassa seçin sürecinde yaptığımız gezilerde de şunu gördük, hem Yeni Çamlıca, Barbaros, Ataşehir Belediye Başkanımızın da az önce söylediği gibi Mevlana mahallemiz ve çevre mahallelerde de benzer imar problemleri var. Vatandaşımızın derdini dinlediğinizde çözemeyeceğin hiçbir sorun yok. İşte bugün YEDPA'nın sorunları çözülmüş oldu. Biz istiyoruz ki İstanbul'da tapuyla imarla mülkiyetle ilgili hiçbir vatandaşımızın da sorunu kalmasın. Hem Yeni Çamlıca'da hem İmar İskan Bloklarında hem Mevlana Mahallesi'nde Bakanlık olarak gereken tüm çalışmaları yapıp vatandaşımızın mülkiyet problemini tapu problemini inşallah en kısa sürede halledeceğiz. İmar barışı başvurularımızı aldık YEDPA olarak, sizlerin yıllardır beklediği tapu süreci hamdolsun mutlu bir sona ulaştı" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri projelerden bahseden akan Kurum, "Salondaki herkes her firma, iş adamı, ülkemizin ekonomisine, istihdamına katkı sunuyor. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Türkiye'yi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak dev projeleri hazırlamaya gayret gösteriyoruz ki Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bu bölgede yer alan ve dünyanın gözlerinin Türkiye'de olmasını sağlayacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde banka ve kurumlarımızın bir arada yer aldığı hem yakın Avrupa'nın hem Orta Doğu'nun finansının bu bölgeden yönetildiği çok önemli projede de ilerliyoruz ve en kısa zamanda bölgemize İstanbul'umuza kazandıracağız" dedi.

Programda konuşma yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sayın Bakanıma burada iletmek istiyorum. Yeni Çamlıca mahallesi yıllardır imar sorunu vardır yani bugünün sorunu değildir. Sizden ricamız bir an önce bu soruna el atılması ve bölgenin komple sorunu çözülmesi gerekiyor. Daha önce de yapılan çalışmalarla belli bir noktaya geldi, sizler de bu konuda yardımcı olursanız bölge ile ilgili çok mutlu oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara tapuları takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA