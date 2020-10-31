Bakan Kurum: "Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda"
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Bakan Kurum: "Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda"

31.10.2020 03:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 03:22

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, İzmir'in Bayraklı ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, İzmir'in Bayraklı ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: 'Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda'
Bakan Kurum: 'Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda'
Bakan Kurum: 'Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda'
Bakan Kurum: 'Hayatını kaybeden vatandaşımız 21 kişi. 799 yaralı vatandaşımız var, yaralılarının 24'ü ağır durumda'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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