Bakan Kurum: "(Haliç'in kirliliği) Gördüğümüz görüntüler bu noktada içler acısı" Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5) Kaynak: AA