Bakan Kurum: "(Haliç'in kirliliği) Gördüğümüz görüntüler bu noktada içler acısı"
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu.
13.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:01
Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda inceleme
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA