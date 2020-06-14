Bakan Kurum, Gümüşhane'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Gümüşhane'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki yatırımlarına ilişkin, "İnşallah bu dokunuşlarımızla birlikte o geçmişte yapılan yatırımlara yenilerini eklemek suretiyle şehrimizi çok daha iyi seviyelere çıkaracak adımları atacağız." dedi.

14.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'deki yatırımlarına ilişkin, "İnşallah bu dokunuşlarımızla birlikte o geçmişte yapılan yatırımlara yenilerini eklemek suretiyle şehrimizi çok daha iyi seviyelere çıkaracak adımları atacağız." dedi.

Bakan Kurum, çeşitli programlar kapsamında geldiği Gümüşhane'de, Valilik'te düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından kent merkezinde yapılması planlanan proje alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra atık su arıtma tesisi, millet bahçesi alanı ile Sema Doğan Yaşam Alanı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kurum, altın kalpli insanların şehri Gümüşhane'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek, bugün kent için çok önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Gümüşhane'yi bulunduğu konumdan çok daha yukarıya taşımak istediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Şehircilik ve sosyal imkanlar anlamında yeşil alanların artırılması, millet bahçelerinin yapılması anlamında da çok önemli kararlar aldık. Teşkilatımıza düşen şudur; bu kararları vatandaşlarımıza anlatma ve vatandaşlarımızla birlikte bu süreci yönetmektir. Biz 18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 milyar liralık Gümüşhane'mize iş yaptık. Altyapı, üstyapı, kanalizasyon, kaldırım yolu aydınlatması, hastanesi, okulu birçok iş yaptık. İnşallah bu dokunuşlarımızla birlikte o geçmişte yapılan yatırımlara yenilerini eklemek suretiyle şehrimizi çok daha iyi seviyelere çıkaracak adımları atacağız."

Kurum, bugüne kadar her zaman milletle beraber olup her şeyi milletle paylaştıklarını anlattı.

"İstiyoruz ki Gümüşhane bugünden daha güzel olsun"

Her zaman teşkilatın ve Gümüşhanelilerin emrinde olduklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu noktada teşkilatımızın da vatandaşımızın ne talebi varsa Bakanlık olarak Gümüşhane'mizin emrinde ve hizmetindeyiz. Bu noktada milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla bu hizmeti gece, gündüz devam ettireceğiz. Bugün incelemeler yaptık. 50 yıldır hepimizin hayalini kurduğu o kent meydanı ve kapalı otopark inşaatını, sosyal konutlarımızın yerini, teleferik alanımızı, belediyelerimizin ihtiyaçlarını ve birçok projeleri destekleyeceğiz. İstiyoruz ki Gümüşhane bugünden daha güzel olsun. Daha yaşanabilir ve yeşil olsun. O çerçevede çalışmalarımızı yapacağız. Siz her zaman bizim yanımızda oldunuz. Cumhurbaşkanımızın, liderimizin arkasında oldunuz. Hep bizi desteklediniz. Bu çalışmalarımıza yenilerini eklemekle birlikte şehri ihya ve inşa edeceğiz."

Kurum, MHP İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesini ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Bakan Kurum, Gümüşhane'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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