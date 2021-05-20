Bakan Kurum: "Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak"
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Bakan Kurum: "Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak"

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve karşılanması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un açıklamaları BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve karşılanması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un açıklamaları BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Burdur'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız."

"(Salda Gölü) Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız, seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecek."

Bakan Kurum: 'Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak'
Bakan Kurum: 'Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak'
Bakan Kurum: 'Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak'
Bakan Kurum: 'Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
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Bakan Kurum: "Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak" - Haberler
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