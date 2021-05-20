Bakan Kurum: "Gölümüze (Salda Gölü) arıtılmadan bir tek damla suyu bırakılmayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelişi ve karşılanması Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Salda Gölü çevresinde incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un açıklamaları BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü çevresindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.