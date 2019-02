Bakan Kurum Gaziantep'te Millet Bahçesi Açılışı Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te yapımı tamamlanan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Kurum, İzmir Bayrak'lı da kentsel dönüşüm sorununun çözüleceğini bildirdi. Bir dizi program için Gaziantep'te bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentte yapımı tamamlanan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde açıklamlarda bulunan ve bahçeye ismini veren Hasan Celal Güzel'in önemli bir devlet adamı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, millet bahçesine merhum Güzel'in isminin verilmesinin çok önemli olduğuna değindi. Tören sırasında önemli hususlara değinen Bakan Kurum, İzmir Bayraklı'da yaşanan olayın ardından oradaki düzenleme ve dönüşüm çalışmalarına da başladıklarını belirtti.

"İZMİR BAYRAKLI'DAKİ VATANDAŞLARIMIZIN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROBLEMİNİ ÇÖZÜYORUZ"

Bakan Kurum, İzmir Bayraklı olayı ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız az önce bize önemli bir müjde verdi. İzmir Bayraklı'da yaşanan haberlere de konu olan, yağışlardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle can ve mal güvenliği riski taşıyan alana ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde İzmir Bayraklı'ya şu an bir ekip yolluyoruz. İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesindeki vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm problemini çözmek için şu an Toplu Konut İdaresi Başkanlığı oraya doğru hareket ediyor. Orada yapılan çalışmalardan sonra İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü de hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

"BİZ 31 MART'TA ÇÖP ÇAMUR ÇUKUR SİYASETİ YAPANLARA KARŞI PROJE SİYASETİ YAPACAĞIZ"

Konuşmasında yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Kurum, "Biz 31 Mart'ta çöp çamur çukur siyaseti yapanlara karşı proje siyaseti yapacağız. Biz vatandaşımıza hizmet götüreceğiz, vatandaşımızın gönlünü fethedeceğiz. Her kalbe dokunmak zorundayız, her kalbi fethetmek zorundayız. Bizim asli görevimiz budur. Eğer olur ki bir tek vatandaşın dahi gönlüne dokunamadıysak onun gönlünü fethedemediysek bütün bu yaptığımız projeler boşadır. Dolayısıyla biz 31 Mart'ta gönül belediyeciliği anlayışıyla kapı kapı gezip bütün vatandaşlarımıza dokunmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle çalışacağız. Bu çalışmaya şehirdeki yaşam kalitesini yükselteceğiz, şehirdeki kentsel dönüşme devam edeceğiz, yeşil alan miktarını artıracağız. İnşallah çok yakın zamanda şehirlerimizde düzenli depolama tesisi olmayan, katı atık arıtma tesisi olmayan ve yeşil alan noktasında yükseklere çıkarılmış, alt yapısından üst yapısına her şeyiyle hazır şehirlerimizde, marka şehirlerimizde insanlarımızı yaşatmak istiyoruz. Biz insanlarımıza hizmet etmek istiyoruz. O yüzden 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'yla biz İnşallah bütün Gaziantep'teki belediyelerimizi almak suretiyle Ak belediyeciliği herkese tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASAN CELAL GÜZEL BAKANIMIZIN İSMİNİ TAŞIYAN MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞINI YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Açılışı yapılan millet bahçesine ismi verilen Hasan Celal Güzel hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Açılışını yaptığımız millet bahçesine ismini veren Hasan Celal Güzel Bakanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Hasan Celal Güzel bakanımızın ismini bu parkta yaşatıyor olmak ve bu vesileyle de açılışını yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hasan Celal Güzel bakanımız gerçekten hem Antep'imiz için hem de ülkemiz için çok değerli bir devlet adamıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle kendisi her zaman bir özgürlük savaşçısı olmuştur. Sadece 28 Şubat'ta değil, 15 Temmuz'da da dik duruşuyla, devlet adamlığıyla, vatan millet sevdasıyla her zaman kendisini net bir şekilde ifade etmiştir. Gaziantep'e de böyle bir devlet adamı yakışırdı" şeklinde konuştu.

"BURASI ÖRNEK BİR MİLLET BAHÇESİ"

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin Türkiye geneline örnek teşkil ettiğini de belirten Kurum, "Burası 250 bin metre kare alana kurulu, içerisinde profesyonel futbol sahalarının, yarı olimpik yüzme havuzunun, kütüphanelerin, millet kıraathanesinin, bisiklet yolları ve yürüyüş yollarının bulunduğu çok örnek bir millet bahçesi olmuş. Bugün İnşallah bunu vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu millet bahçesinde gençlerimiz, çocuklarımız hep birlikte vakit geçirecekler, huzur içerisinde derslerini çalışacak ve inşallah bu şekilde Gaziantep'e, bu memlekete faydalı insanlar yetiştirmeyi sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUK DOSTU, KADIN DOSTU ENGELLİ DOSTU, İNSAN DOSTU BİR MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞINI YAPTIK"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni Gaziantep'i kuruyoruz. Yeni Gaziantep ne demek, cennet demek. Allah'ın iziyle çocuk dostu, kadın dostu engelli dostu, insan dostu bir millet bahçesinin açılışını yaptık. Buraya rahmetli Hasan Celal Güzel ağabeyimizin ismini verdik. Cumhurbaşkanımız millet bahçesi dediğinde biz zaten burayı yapmaya başlamıştık. Bugün hamdolsun bunu ilk bitiren şehirlerden biri olduk. Bu çevre bu sayede hayat buldu, bu sayede iyi insanı ve çevreyi uyumlu hale getirmiş olduk. Huzurlu insanlar için huzurlu ortamları kurduk. Huzurlu mekanlar yaptık. Bugün fikren ve bedenen bir insanın neye ihtiyacı varsa bu millet bahçesinde var" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindeki heyet millet bahçesini gezdi. Bakan Kurum'un millet bahçesi içerisindeki çocuk kütüphanesinde çocuklarla sohbet etmesi, şarkılar söylemesi ve davul çalması renkli görüntüler oluşturdu.

