Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)
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Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)

07.01.2021 20:04 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:28
Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)

'250'Yİ AŞKIN MİLLET BAHÇESİ İNŞA EDİLİYOR'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu.

'250'Yİ AŞKIN MİLLET BAHÇESİ İNŞA EDİLİYOR'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'da, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililere seslenen Bakan Kurum, ülke genelinde 250'yi aşkın millet bahçesi inşa edildiğini söyledi. 81 ilde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Biz hep 81 ilimizde dedik ki; yeşil alanları artıralım, millet bahçeleri yapalım ve bu çerçevede 250'yi aşkın millet bahçesinin şu an tüm Türkiye'de inşası gerçekleştiriliyor. 34 tanesi de bitti, açılışını gerçekleştirdik. Yine açılışa hazır 10 civarında millet bahçemiz var. 81 ilimizde, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda da bugün inanın hangi ilçemizden millet bahçesi, yürüyüş yoluyla kent meydanı, cephe sağlıklaştırmasıyla ilgili talep gelmişse; onlara kısmen hibe desteği, kısmen kredi desteği, teknik destek, proje desteği vermek suretiyle tüm ilçelerimizde aynı anlayışla o hizmeti yapacak, kararlarımızı da bugün aldık. İnşallah tüm ilçelerimizde de bu adımlarımızı atıyor olacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret eti. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının konuşulduğu ziyaret, hediye takdimi yapılmasının ardından sona erdi.

Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)
Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)
Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)
Bakan Kurum: Felaketlerle iklim değişikliği etkileri hissediliyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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