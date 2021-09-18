BAKAN KURUM EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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BAKAN KURUM EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 binanın 1100'ü yıkıldı (2)EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜTürkiye'nin en büyük yangının çıktığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya...

Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da yanan 2 bin 516 binanın 1100'ü yıkıldı (2)

EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye'nin en büyük yangının çıktığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya milletvekilleriyle yangından zarar gören Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Karaöz mahallelerini ziyaret etti. Bakan Kurum, burada evleri yanan ailelerle görüşüp, sorunlarını dinledi.

BAKAN KURUM EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

BAKAN KURUM EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ

BAKAN KURUM EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık.'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."
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Haber: BAKAN KURUM EVİ YANAN AİLELERLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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