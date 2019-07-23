Bakan Kurum Esmahanım köyünü ziyaret etti
Bakan Kurum'un ziyaretlerinden görüntüler DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerindeki toprak kayması ve sel yaşanan köylerde incelemelerde bulundu.
Bakan Kurum'un ziyaretlerinden görüntüler DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerindeki toprak kayması ve sel yaşanan köylerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, selden etkilenen Esmahanım köyünü de ziyaret etti.
Kaynak: AA
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