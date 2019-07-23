Bakan Kurum Esmahanım köyünü ziyaret etti

Bakan Kurum'un ziyaretlerinden görüntüler DÜZCE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerindeki toprak kayması ve sel yaşanan köylerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, selden etkilenen Esmahanım köyünü de ziyaret etti.

Kaynak: AA