Bakan Kurum: "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,...
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Bakan Kurum: "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

02.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:15
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un açıklaması

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " ( merkezli ) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "(Elazığ merkezli deprem) Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200,...
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