Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti

Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a gelerek, Cuma Namazı sonrasında Tunceli'ye geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'a gelerek, Cuma Namazı sonrasında Tunceli'ye geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum uçakla Elazığ'a geldi. Bakan Kurum'u, havalimanında Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız karşıladı. Bakan Kurum daha sonra Cuma Namazı için merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunan Hacı Tayyar Camii'ne geçti. Burada namazını kılan Kurum, ardından Pertek üzerinden karayolu ile Tunceli'ye hareket etti.

Gün boyu Tunceli'de çeşitli inceleme ve ziyaretler yapacak olan Bakan Kurum'un akşam Elazığ'a döneceği belirtildi. Bakan Kurum'un Cumartesi günü Elazığ'da yapımı süren deprem konutlarını yerinde inceleyeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti
Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti
Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, Elazığ'dan Tunceli'ye geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:29:19. #1.16#

title