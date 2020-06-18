Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi

Elazığ ve Bingöl depremi ile ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Elazığ depreminin ardından yapımına başlanılan konutları yerinde inceledi.

Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi
18.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:45

Elazığ ve Bingöl depremi ile ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Elazığ depreminin ardından yapımına başlanılan konutları yerinde inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Elazığ'a geldi. Elazığ'da ilk önce valiliğe geçen Bakan Kurum, Elazığ ve Bingöl'de yaşanan depremlerle ilgili son durum hakkından bilgi verdi. Daha sonra Bakan Kurum ve beraberindekiler 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası yapımına başlanan konut alanlarını inceledi. İlk olarak Elazığ'da Bizmışen bölgesinde kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan deprem konutlarına giden Bakan Kurum incelemelerde bulundu. Ardından yapımı devam eden konut alanlarını gezen Kurum, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum'a Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar ve Metin Bulut ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. Saha incelemesi sonrası Bakan Kurum kentten ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Haber
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
Bekçilere silah kullanma yetkisi veren kanun resmen yürürlüğe girdi
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
İlk kez başörtülü bir savcı, başsavcı oldu
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Listeye Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 49'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın 'savaş' sözlerine hak verdiler
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sıla Sezen Aksu Cem Yılmaz Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Caner Erkin Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Bakan Kurum Elazığ'da, yapımı süren deprem konutlarını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:45:43. #1.14#
title