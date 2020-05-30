Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi

Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında yapımına başlanılan konutları inceleyerek, örnek daireyi gezdi, bilgi aldı.

30.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:06

Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi

ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında yapımına başlanılan konutları inceleyerek, örnek daireyi gezdi, bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Elazığ'a geldi. Havalimanında karşılanan Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ ile Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.8'lik depremin hemen sonrasında yapımı başlanılan konutları inceledi. Önce Yazıkonak beldesine geçen Bakan Kurum, burada 32 bloktan oluşan 381 konutun yapıldığı şantiye alana geçti. Yüzde 50 oranında kaba inşaatı tamamlanan 381 konutun yer aldığı şantiye alanında örnek daireye giren Bakan Kurum, ilgililerden bilgi aldı. Ardından bölgede yapılan futbol sahasına geçen Bakan Kurum, beraberindekilerle kaleye şut çekti. Daha sonra Kurum, Karşıyaka Mahallesi Kentsel dönüşüm bölgesine geçti. Şantiye alanlarını inceleyen Bakan Kurum burada da ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum'un Sürsürü Mahallesi'nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu bölgede yapılan konutları inceleyerek, burada Elazığ'daki son durum ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vereceği bildirildi.

Bakan Kurum'a incelemelerde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, TOKİ ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen...
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
İçişleri Bakanı Soylu'dan darbe imalarına tepki: Kim yapacak darbeyi?
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı
İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı...
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Özkan Uğur Seren Serengil Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:07:30. #1.15#
title