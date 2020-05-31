Bakan Kurum Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki incelemelerinin ardından 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki incelemelerinin ardından 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesine geçti. Burada süren ve yapılacak projeler hakkında bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşlara hitap etti. Sivrice'de aktif fay hattı olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şöyle dedi

Fay hattı hemen ilçe merkezinin yanından geçiyor. Fay hattını detaylı bir şekilde inceledik. Biliyorsunuz sürekli Sivrice merkezli deprem yaşanıyor ve 'Acaba burada yerleşime uygun alan neresi diye' bu çalışmayı üniversite ile bilim insanları ile beraber yaptık. Bakın bu Sivrice'nin genel haritası. Burası göl tarafı, bu hasarlı camimizin olduğu alan ve işte okulumuz, Kaymakamlığımız, jandarmamızın bulunduğu alanlar. Bu Elazığ tarafı, bu tarafta kayak merkezinin olduğu alana giden taraf. Fay hattımız bu alandan geçiyor. Şu kısma hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz. Neden Burası yerleşime uygun alan değil. Buradaki 40- 50 tane vatandaşımızın evini yeni de olsa, sağlam da olsa burada tutamayız. Tutamamamızın nedeni altında aktif fay hattı var. Yani bu depremde yıkılmamış olsa bile bir sonraki depremde yıkılma ihtimali çok yüksek. Gelelim bu kırmızı ile belirlediğimiz alan içerisine. Bu alanlarda hasar tespit çalışması yaptık, yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasında ağır hasarlı 161 bina, orta hasarlı 37 bina, az hasarlı da 195 bina tespiti yaptık. Tüm bu alan içerisinde yaşayan yaklaşık 1200 civarında vatandaşımız var. Biz aktif fay alanının dışındaki bu alanda zemin artı bir, zemin artı iki olmak üzere bir tasarım yaptık. 419 konutluk bu tasarım bölge mimarisine uygun ve burayı sadece Elazığ değil bölgenin cazibe merkezi haline getirecek bir proje ve bu proje içerisinde ihtiyaç duyulan camilerimiz, o gün burada geldiğimizde de sözünü vermiştik. İki tane camimizi, ihtiyaç olan okuldur işte jandarma binasıdır veya resmi kurumlarla ilgili sosyal donatılar ile ilgili her türlü eksiği de yine bu proje kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve bizim koordinasyonumuzla birlikte yürütüyoruz. Şimdi bu alan içerisindeki ağır hasarlı ve orta hasarlı binaları yıkmak durumundayız. Yıkıp yerine zemin artı bir, iki katı geçmeyen taş kaplamaların, ahşap kaplamaların olduğu örnek projeyi gerçekleştireceğiz. Bakın bu proje zemin artı bir, cumbalı, altı taş kaplamalı üstünde ahşap kaplaması olan örnek proje. Sivrice için gerçekten çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki Allah göstermesin bundan sonraki bir depremde ne Sivrice'de ne Elazığ'da biz enkaz altında kimseyi aramak istemiyoruz ve bu anlayışla, bu titizlikle çalışmamızı yürütüyoruz. Eğer bu alan içerisinde kalıyorsa, bina hasarsızsa, bina yeni ise veya hakikaten bizim incelemelerimizde sağlam çıktıysa, projemizi çok ciddi anlamda etkilemiyorsa biz hiçbir binayı yıkmayız. Ama dediğim çerçeve dışında, eğer bina sağlam değilse, bizim ilk tespitlerimizde az hasarlı bile olsa yerine gidip baktığımızda, deneylerini yaptığımızda bu bina riskli ise o binayı yıkmak durumundayız. Çünkü sizin canınız bizim canımız, sizin çoluğunuz çocuğunuz bize emanet, o yüzden hep birlikte korumak durumundayız. Çerçevemiz budur, bu çerçeve içerisinde ihaleyi Haziran ayı içerisinde yapacağız ve hızlı bir şekilde de inşaatlarımızı bitireceğiz.

'20 YILA YAKIN VADE SUNACAĞIZ'

Bakan Kurum, AFAD'daki hak sahiplerine 2 yıl ödemesiz, 18 yıl ödemeli sıfır faizle ödeme imkanı sunulduğunu ifade ederek, AFAD dışında ağır hasarlı olmayan, orta hasarlı veya az hasarlı olup da proje içerisine dahil edeceklerimiz, dahil etmek zorunda olduklarımız veya talebi geldi biz de uygun gördük. Bu vatandaşlarımız da bizim kentsel dönüşüm kapsamında genel müdürlüğümüz kapsamında bakanlığımızın belirleyeceği şartlardaki o şartlarda ki o şartları da yine 20 yıla yakın bir vade sunacağız. O vadede de ağır hasarlılarla tabii ki farkı olacak ama sizin kira öder gibi ödeyebileceğiniz şartlarda olacak ve maliyeti de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile en az yüzde 30- 40 maliyetten biz devlet olarak her türlü giderini karşılayacağız. Finansman giderlerini yine devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı karşılamamız yönündedir. Bu çerçevede yapacağız diye konuştu.

Bakan Kurum, ahırlı evi olan vatandaşlar için de Ahırlı olanlar içinde Sivrice'nin kenarında talebe göre, o talebi de kaymakamlığımız hemen bu hafta içinde toplayacak. 'Benim evim ahırlıydı, ben ahırlı ev istiyorum' diyenleri Sivrice'nin yanında evi ile ahırını beraber yapacağız. O da bir tarım- köy uygulaması olacak ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA