Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık
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Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık
30.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:06

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, deprem sonrası 2 bin 23 binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, kent genelinde ise 19 bin 300 bağımsız konutun inşası için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmaları incelemek üzere Elazığ'a geldi. Temaslarına Yazıkonak beldesi, Karşıyaka, Mustafapaşa ve Sürsürü mahallelerinde şantiyeleri ziyaret ederek başlayan Bakan Kurum, yapımı süren konutları inceledi. 

'250 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜK'İncelemelerin ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, Elazığ'daki depremin ardından yaraların sarılması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların bu süreçte etkilenmemesi için gerekli adımların attığını ifade eden Bakan Kurum, "1 Haziran'da normalleşme sürecine gireceğiz. Şehirlerimiz canlı hale gelecek. Biz bu süreçte şehir ziyaretlerini ertelemiştik. Video konferans yönetimiyle 35 ile bağlandık. Pandemi sürecinin bitmesine müteakip ilk ziyaretimizi Elazığ'da yaptık. Elazığ'da 24 Ocak'ta bir deprem meydana gelmişti. Şehrimiz bu depremde ciddi anlamda etkilendi. O gün Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız seferber olmak suretiyle Elazığ'ımızın yaralarını sarmak için var gücümüzle gece gündüz çalıştık ve vatandaşlarımızın bu süreçte en az etkilenmemesi adına atılması gereken adımları atmaya gayret gösterdik. Bu çerçevede 2023 binanın yıkımını gerçekleştirdik, 87 bin binada yaklaşık 250 bin bağımsız bölümde de hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Bin 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız bölümde oluşan konut çalışmalarını başlattık. Bu çalışma yeni Elazığ için, Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterecek depremin hemen ardından başlayan ve bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek, yerel mimariye uygun şekilde, az katlı, bu anlamda Elazığ'ın özgülerini mimari anlamda taşıyan projeler oldu. Bu projeler sadece konut olarak değil bir yaşam alanı, içinde sosyal donatıların, cami, fırın, bisiklet yolunun olduğu çok önemli projeler olarak gerçekleşiyor" dedi. ELAZIĞ'I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEK PROJELER SÜRÜYORBakan Kurum, depremin ardından başlatılan çalışmalarla Elazığ'ı cazibe merkezi haline getirecek projelerin hayata geçtiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün Elazığ'daki değişik yerlerdeki şantiyelerimi inceleme fırsatı bulduk. Yerinde hem imalatlarımızı gördük, hem vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların dertlerini, sorunlarını dinledik. Onlara söz verdiğimiz gibi konutlarımızı bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Bizmişen Mahallesi'ndeki konutlarımızı yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Etaplar halinde diğer konutlarımızı teslim edeceğiz. Elazığ'ımızı 2023'e giden yolda bölgesinde cazibe merkezi haline getirecek, millet bahçeleriyle, yürüyüş yollarıyla, altyapılarıyla birlikte çalışıyoruz. Buna ilişkin yapılması gereken her türlü işe de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın Elazığ'a ayrı bir ilgisi var. Bu çerçevede projelerimizi takip ediyor." 'DEPREM KONUTLARININ MALİYETİ 5 MİLYAR LİRA'

Elazığ ve Malatya'da inşası süren deprem konutlarının maliyetinin 5 milyar lira olduğunu aktaran Bakan Kurum, "Elazığ'da hem finans alanında destek verdiğimizi bir çok projemiz var. Bugüne kadar Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nce 22 milyon lira, İl Bank aracılığıyla da 31 milyon lira hibe sağladık. Bu hibelerle, depremin yaralarının sarılması için birçok proje gerçekleştirdik. 560 milyon lira yatırımla Elazığ'a alt yapı hizmetini kazandıracağız. Elazığ ve Malatya'da yaptığımız deprem konutlarının toplam maliyeti ise yaklaşık 5 milyar lira. Elazığ'da millet bahçesinin projesini tamamladık. Açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Yeni Elazığ, alt yapısıyla, sosyal donatısıyla emin adımlarla 2023'e doğru gidecek. Bölgede parlayan bir yıldız haline gelecek. Elazığ'ın çok güzel günleri yakındır. Hak sahibi çalışmaları sona gelindi. Hak sahibi çalışmasıyla birlikte orta hasarlar için yapılması gereken kredi desteğini valilikçe yapacağız. Tarım köy uygulaması sürüyor. Bu uygulamada hem ev hem de ahırlar var. 2 etapta ihalesini yaptık. Yeni bir Elazığ inşası için hep birlikte çalışıyoruz. Elazığ'a verilmesi gereken her türlü desteği veriyoruz. Sonuna kadar da vermeye devam edeceğiz" dedi. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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