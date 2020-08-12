Bakan Kurum, "Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi"ne katıldı
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Bakan Kurum, "Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi"ne katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak yürüttüğümüz tüm projelerimizi insan ve çevre odaklı, doğal kaynakları koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, yatay mimari anlayışını öne çıkaran, şehirlerimizi yenileyen ve afetlere hazır hale getiren;

12.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak yürüttüğümüz tüm projelerimizi insan ve çevre odaklı, doğal kaynakları koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, yatay mimari anlayışını öne çıkaran, şehirlerimizi yenileyen ve afetlere hazır hale getiren; yenilikçi ve çözüm odaklı ilkelerle hazırlıyor, tek tek hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gençlik Günü kapsamında, 134 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, "Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi"nde konuştu.

Zirvenin, gençler ve sivil toplum kuruluşları için bir yol haritası oluşturacağını belirten Kurum, aynı zamanda BM-Habitat'ın hazırlayacağı "Gençlik ve Kovid-19 Politika Raporu"nun istişare süreçlerini başlatmak için de bir zemin oluşturacağını söyledi.

Dünya genelinde 750 binden fazla insanın ölümüne neden olan Kovid-19 salgının insan ile doğa arasında denge kurmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Kurum, "Tüketim alışkanlıklarımızla dünyamıza, doğaya, doğal yaşama ve biyolojik çeşitliliğe verilen zararın boyutlarını bir kere daha gördük. Dünya genelinde Kovid-19 salgınından en çok etkilenenlerin başında, yeterli ve temiz suya erişimi olmayan, belediye hizmetlerinden faydalanamayan, düzensiz yerleşim yerlerinde yaşayan şehir yoksullarının geldiği bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, dünyada 1 milyar insanın düzensiz yerleşim yerlerinde ve gecekondu mahallelerinde aşırı kalabalık içinde yaşadığına dikkati çekerek, "2,5 milyar insan, temiz su erişimi ve atık su hizmetlerinden mahrum. Bahsettiğim bu yerleşim yerlerinde, sosyal mesafe ve hijyen gibi basit önlemlerin dahi alınması güçleşiyor." dedi.

"İnsan sağlığının korunması için faaliyetlerimizi bütüncül ele alıyoruz"

Pandemiyle birlikte bir kez daha "sağlıklı ve dayanıklı şehir" yaklaşımının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Biz, Kovid-19 karşısında acil önlemlerin ötesinde, yoksullar başta olmak üzere insan sağlığının korunması için çevre ve şehircilik faaliyetlerimizi bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kapsamda Bakanlık olarak yürüttüğümüz tüm projelerimizi insan ve çevre odaklı, doğal kaynakları koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, yatay mimari anlayışını öne çıkaran, şehirlerimizi yenileyen ve afetlere hazır hale getiren; yenilikçi ve çözüm odaklı ilkelerle hazırlıyor, tek tek hayata geçiriyoruz. Yeşil şehirler kavramını somutlaştıran, enerji etkin, akıllı ve çevre dostu şehirler planlıyoruz. Özellikle afet riskinin ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu şehirlerimizde, yerel yönetimlerle iş birliği halinde yaşam kalitesini artıran projeler geliştiriyoruz. Plansız yerleşim alanlarını yenilemek için büyük çaplı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Bakanlığımıza bağlı TOKİ Başkanlığımızla, bahsettiğim tüm bu hususları göz önünde bulundurarak, düzensiz yapılaşmanın önüne geçecek önemli konut ve sosyal donatı projeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 950 bin konut ürettik."

Gençlere sosyalleşme imkanı sağlayacak spor salonları, kültür merkezleri başta olmak üzere okullar, yurtlar, hastaneler gibi sosyal donatılarla 1 milyonun üzerinde bağımsız birimi yapma başarısı gösterdiklerini aktaran Kurum, hızlı iç göçle, gecekondu sorununu salt barınma sorunu olarak değil, dar gelirli ve yoksul kesimleri koruyan, gençlerin meslek edinmesini ve girişimciliğini destekleyen bütüncül politikalar olarak ele aldıklarını belirtti.

Afet ve yoksullukla mücadele eden ülkelere de insani yardım kapsamında destek olduklarını dile getiren Kurum, "Bugün itibariyle Endonezya'da, Sri Lanka'da, Pakistan'da ve Somali'de toplam 6 bin 200 konut, hastane, misafirhane, spor salonu, okul ve hizmet binalarını tamamladık ve hizmete açtık." bilgisini verdi.

"Atık yönetimini tüm ülkede yaygınlaştırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattıkları Sıfır Atık Projesi çatısı altında iklim değişikliğinin, çevre kirliliğinin, çöpün ve israfın yol açtığı tahribatlara engel olmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kurum, şehirlerin, yerel yönetimlerin çevre yatırımlarına ve altyapı çalışmalarına destek olduklarını söyledi.

"Atık yönetimini tüm ülkede yaygınlaştırarak çıkan çöp miktarını minimuma indiriyor ve ekonomimize katkı sağlıyoruz. Sıfır Atık Mavi Hareketiyle denizlerimizi sürekli izliyor, herhangi bir olumsuzluk durumunda anında müdahale ediyoruz." diyen Kurum, ülkede iklim değişikliği etkilerini azaltmak amacıyla hazırlanan eylem planları kapsamında 7 bölgede ayrı ayrı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pandemi ile mücadele ederken, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini de fazlasıyla hissettiğimiz şu süreçte, sürdürülebilir ve çevre dostu bir dönemin kapılarını aralayabiliriz. Geleceğin sürdürülebilir şehirleri, gerek sağlık gerek çevre açısından daha güvenli yaşam alanları sunacaktır. BM-Habitat ve Kenya ile eş öncülüğünü yürüttüğümüz 'Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem' teması altında geliştirdiğimiz girişimlerin hayata geçmesinin sağlık ve çevre açısından güvenli yaşam alanları sunacağına inanıyorum."

Gençlerin, Kovid-19 salgını karşısındaki acil durum müdahalelerinde çok önemli roller üstlendiğine işaret eden Kurum, "Ülkemizin dört bir yanında görev yapan Vefa Destek Gruplarının en önemli aktörleri gençlerimiz oldu. Binlerce gencimiz, tüm kurumlarımızla birlikte, gönüllü olarak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyen malzemesine kadar tüm ihtiyaçlarını temin ettiler ve yardımcı oldu. Gençlerimiz her daim geleceğimizin, ülkelerimizin teminatıdır." diye konuştu.

Bakan Kurum, 'Düzensiz Yerleşimlerde Kovid-19 ve Sanal Gençlik Zirvesi'ne katıldı

Kaynak: AA

Manşet

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