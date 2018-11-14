Bakan Kurum Duyurdu: Cumartesi Günü İstanbul'da 5 Millet Bahçesi Açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumartesi günü İstanbul'da Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane olmak üzere 5 millet bahçesinin açılışının yapılacağını duyurdu.

CUMARTESİ GÜNÜ 5 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kurum 18 ilde 33 Millet Bahçesi yapıldığını belirterek, Cumartesi günü 5 Millet Bahçesi'nin açılacağını açıkladı.

"İSTANBUL'A 1,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Kurum açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 5 millet bahçesi açılışını yapacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Çırpıcıçayırı Zeytinburnu ve Ataköy Baruthane Millet Bahçeleri açılışı yapılacak. "Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracaklarını açıkladı.