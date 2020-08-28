Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da hasar tespit çalışmalarını dün itibarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bin 85 binada 3 bin 850 bağımsız bölümün incelemesini arkadaşlarımız detaylı şekilde yaptılar.

28.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da hasar tespit çalışmalarını dün itibarıyla tamamladıklarını belirterek, "Bin 85 binada 3 bin 850 bağımsız bölümün incelemesini arkadaşlarımız detaylı şekilde yaptılar." dedi.

Kurum, Dereli ve Doğankent ilçelerinde inceleme yaptıktan sonra Eymür köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin altıncı gününde olduklarını belirterek, 6 gündür tüm bakanlıklar ve yetkililer ile sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşların yaralarını sarmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Dereli'de kamu binalarının durumu

Yerinde durumu tespit ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Gereken kararları yerinde almak suretiyle vatandaşlarımızın yarasını hızlı bir şekilde sarmaya gayret gösteriyoruz. Altı gün içinde hasar tespit çalışmalarını dün itibarıyla tamamladık ve bin 85 binada 3 bin 850 bağımsız bölümün incelemesini arkadaşlarımız detaylı şekilde yaptılar. Bu çerçevede acil yıkılacak ağır hasarlı 98 bina, 178 bağımsız bölüm olduğunun tespitini de yapmış olduk. Dereli'de iki kamu binası olmak üzere öğretmen evi ve ilçe emniyet müdürlüğü binaları yıkımını gerçekleştirdik."

Hızlı bir şekilde inşaat sürecine gidildiğine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan yeni çalışmaları Dereli'de başlattık. Dereli merkezde ikisi kamu olmak üzere 43 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bugün akşam itibarıyla Dereli merkezde yıkılması gereken hem dere güzergahı üzerinde bulunan hem de metruk diyebileceğimiz binaların yıkımını tamamlamış olacağız. İnşallah yerine sağlam güvenli konutlarımızı daha uygun alanlara inşa sürecini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlattık. Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek yatay mimari Giresun'da Karadeniz mimarisine uygun yeni konutların yapılması talimatını da yine Dereli ilçemizde vermiş olduk. Eylül ayı içinde ihalesini yapıp çok kısa zamanda en geç bir yıl içinde yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

İçme suyu ve kanalizasyonla ilgili sorunlar

Alt yapı imarı ile ilgili tüm ilçelerde, beldelerde içme suyu ve kanalizasyon ile ilgili sorunları tespit ettiklerinin altını çizen Kurum, "Dün itibarıyla tüm ilçelerimize su verdik. Şimdi bazı köylerimizde kısmi akan yerlerimiz var. Kısmi arızaları giderip tüm bölgeye su verecek çalışmaları da İller Bankası yürütüyor." dedi.

Kurum, belediyelerin ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm taleplerini karşılamak için İller Bankası Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını yürütüyor. Bugün Doğankent'te çalışmamızı yaptık. Artık Dereli'yi biraz da olsun yoluna koyduk. Doğankent merkezde heyelan riski altında 16 binamız var. Bu binaların kaldırılması süreci ile ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Onlara taşınma yardımı, kira yardımı vermek suretiyle onların rızası çerçevesinde süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. Doğankent'te 150 bağımsız bölümünden oluşan bir proje yapacağız. Yanında kaymakamlık binamızı yerleştirebileceğimiz bir alan ayıracağız. Bölgede bulunan okullarımız, pansiyonlarımız da heyelan riski altında. Bugün onların da incelemesini yaptık. Onların kaldırılması bir park peyzaj alanı haline getirilmesi hemen önünde bulunan yerin kamulaştırma işlemlerini yaparak o bölgenin yerine de okulları yerleştiriyor olacağız."

"Yaraları hep birlikte saracağız"

Köylerde taşınma sürecini başlattıklarını vurgulayan Kurum, "Bir taraftan kaldırma diğer taraftan yıkım işlemleri devam edecek. Güdül ve Eymür köylerimize gittik. Eymür köyümüzdeyiz. Burada üç obuzdan (su kaynağı) 250-300 haneli köyümüz ciddi anlamda etkilendi. Bu obuzların ve dere güzergahı üzerinde bulunan binaların kararını imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, yerinde tespitler yaptıklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yapılması gereken tüm işlemleri hızla yapmaya gayret gösteriyoruz. Tüm Giresun'a geçmiş olsun diyorum. Sabırla yanımızda oldular. Bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama Güncel
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü
Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Şener Halit Ergenç Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Jose Sosa Sinan Gümüş Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Adana Bursa
Şu an buradasınız: Bakan Kurum, Doğankent'te incelemelerde bulundu - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 23:09:17. #1.15#
title