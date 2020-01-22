Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un uçaktan inmesi Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması Bakan Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Kurum'un kendisi için ayrılan yere oturması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar DİYARBAKIR - Çevre...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un uçaktan inmesi
Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması
Bakan Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi
Bakan Kurum'un kendisi için ayrılan yere oturması
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.