Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un uçaktan inmesi Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması Bakan Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Kurum'un kendisi için ayrılan yere oturması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar DİYARBAKIR - Çevre...

22.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:04
Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un uçaktan inmesi

Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması

Bakan Kurum'un toplantının yapıldığı salona gelmesi

Bakan Kurum'un kendisi için ayrılan yere oturması

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, Diyarbakır İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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