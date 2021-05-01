Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Elazığ İl Koordinasyon Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve toplantıya katılanlar Bakan Kurum'un Zafran Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un Sürsürü Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat...

Elazığ İl Koordinasyon Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve toplantıya katılanlar

Bakan Kurum'un Zafran Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un Sürsürü Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğünde İl Koordinasyon Toplantısına katıldı, Zafran ve Sürsürü Mahallesinde TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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