Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu

Elazığ İl Koordinasyon Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve toplantıya katılanlar Bakan Kurum'un Zafran Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un Sürsürü Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulunması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat...