Son Dakika | Bakan Kurum: Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak
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Son Dakika | Bakan Kurum: Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak

Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak (2)KALE İLÇESİNDE DE İNCELEMEDE BULUNDUÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören Malatya'nın Kale ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarında...

11.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:44

Bakan Kurum: Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak (2)

KALE İLÇESİNDE DE İNCELEMEDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören Malatya'nın Kale ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemede bulundu. Bakan Kurum, incelemenin ardından bölgede bulunan vatandaşları dinleyerek, sorunlarının çözümü için talimat verdi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Malatya Valiliği'nde düzenlenecek olan koordinasyon toplantısına katılmak üzere kent merkezine gitti.

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Son Dakika | Bakan Kurum: Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak

Kaynak: DHA

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