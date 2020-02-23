Bakan Kurum, depremzedeler için konut inşa edilecek alanda inceleme yaptı Açıklaması

23.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:46

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Malatya ve Elazığ'da çalışmalarımızı eş zamanlı olarak yürütüyoruz ve yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza sağlam, güvenli, yaşanabilir konutları inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kurum, depremin yaşandığı Elazığ'da Rüstempaşa ve Mustafapaşa mahallelerinde devam eden binaların yıkımı ile çalışmaları inceledi, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek ve Petek Sitesi'nin yerine inşa edilecek, temel atma aşamasına gelen toplu konut proje alanında inceleme yaptı.

İncelemeleri sırasında bir araya geldiği mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Kurum, depremzede çocuklara hediye verdi.

Kurum, burada yaptığı açıklamada, Mustafa Paşa Mahallesi'nde 2 binanın yıkıldığını, 37 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Güvenli, yaşanabilir konutlar inşa ediliyor

Sürsürü Mahallesi'nde konutların yeniden inşa edileceği bölümde zemin güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve projenin temel atma seviyesine geldiğini bildiren Kurum, etaplar halinde ihaleleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kurum, "Malatya ve Elazığ'da çalışmalarımızı eş zamanlı olarak yürütüyoruz ve yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza sağlam, güvenli, yaşanabilir konutları inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle eş zamanlı olarak temel atma çalışması gerçekleştireceğiz." diyen Kurum, Elazığ'ın yeniden inşası ve ihyası için yapılması gereken her türlü çalışmayı, detayı düşündüklerini ve hızlı bir şekilde kararları sahada aldıklarını vurguladı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah hızlı bir şekilde gerçekleştireceğimiz projelerle vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarda oturmasını sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızın dertlerini, tasalarını dinleyecek şekilde süreci yönetiyoruz. Bir yıl sonra Elazığ, bugünden çok daha güzel, sağlam, güvenli konutları ve sosyal donatıları olan, vatandaşlarımızın mutlu yaşayacağı şehir haline gelecektir"

Kurum, projelerin, bölgenin kültürüne ve mimarisine uygun şekilde yapıldığına işaret etti.

Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine ilişkin soru üzerine Bakan Kurum, Bakanlık olarak hasar tespit çalışması yapmak üzere Van için seferber olduklarını, hızlı bir şekilde vatandaşların yaralarını saracaklarını ifade etti.

Kurum, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkati çekerek, "Deprem şunu bir kez daha hatırlatıyor ki; topraklarımızın yüzde 70'i, nüfusumuzun yine yüzde 70'e yakını deprem bölgelerinde yaşayan bir ülkeyiz. Depremle yaşamayı ve depreme hazırlıklı olmayı öğrenmek durumundayız." şeklinde konuştu.

İstanbul'da bu çerçevede ilçe belediye başkanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Kurum, depreme hazırlık süreci kapsamında projelerle adımları kararlı bir şekilde atacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA