Bakan Kurum, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor
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Bakan Kurum, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

30.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:54
Bakan Kurum, depremin meydana geldiği İzmir'e gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Batman'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 15:54:30. #1.15#
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