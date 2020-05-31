Bakan Kurum depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Allah göstermesin, bundan sonraki bir depremde ne Sivrice ne de Elazığ'da enkaz altında kimseyi aramak istemiyoruz.

31.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:13

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Allah göstermesin, bundan sonraki bir depremde ne Sivrice ne de Elazığ'da enkaz altında kimseyi aramak istemiyoruz. Bu anlayışla, bu titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ'daki temasları kapsamında Bizmişen Mahallesi'ndeki toplu konut şantiyesinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı, şantiye alanındaki örnek daireyi gezdi, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra kentte 24 Ocak'ta meydana gelen depremin merkezi üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulunan Kurum, kendisini karşılayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vatandaşların sorularını cevaplayan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, depremin ardından yürütülen projelerde amaçlarının vatandaşın sağlam ve güvenli konutlarda yaşaması olduğunu belirtti.

"19 bin 300 bağımsız bölüme ilişkin çalışmayı başlattık"

Yaşanan depremde kiminin akrabasını, çocuğunu, bir yakınını ya da komşusunu kaybettiğini, kiminin de enkaz altından yaralı çıkarıldığını ifade eden Murat Kurum, "O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde devletimizin tüm birimleri seferber oldular. Vatandaşımız için, Sivrice için gereken ne varsa valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, jandarmamız, polisimiz hep birlikte hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

Kurum, o günden bu yana vatandaşların mağdur olmaması için süreci çok dikkatli, çok hassas bir şekilde yürütmeye gayret gösterdiklerini dile getirerek, "Elazığ genelinde 19 bin 300 bağımsız bölüme ilişkin çalışmayı başlattık. İnşallah 8'inci ayın sonundan itibaren vatandaşlarımıza etaplar halinde teslimlerini yapacağız ve inşallah bir yıl içerisinde de tamamını teslim etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Yapılacak konutlar için yöresel mimariye uygun, az katlı, yaşanabilir, her türlü detayı vatandaşlar adına düşündüklerini anlatan Bakan Kurum, kentte yapılan projelerin Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini aktardı.

"Fay hattının geçtiği alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda tüm ekiplerin hassasiyetle çalıştığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Depremin merkez üssü Sivrice ve burada aktif bir fay var. Bu fay hattı hemen ilçe merkezinin yanından geçiyor. Fay hattını detaylı bir şekilde inceledik. Biliyorsunuz sürekli Sivrice merkezli deprem yaşanıyor. Biz de burada yerleşime uygun yer neresi diye çalışmayı üniversitemiz, bilim insanları ile beraber yaptık. O çalışma neticesinde Sivrice'nin genel haritasını çıkardık. Fay hattının geçtiği alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz. Aktif fayın üzerinde olan 40-50 vatandaşımızın evini yeni de olsa, sağlam da olsa burada tutamayız. Neden tutamayız, çünkü altında aktif fay hattı var. Yani bu depremde yıkılmamış olsa bile bir sonraki depremde yıkılma ihtimali çok yüksek."

İlçede uygun görülen alan içerisinde 419 konutluk, bölge mimarisine uygun bir proje tasarımı yaptıklarını bildiren Murat Kurum, bu projenin Sivrice'yi sadece Elazığ'ın değil bölgenin cazibe merkezi merkezi haline getireceğini belirtti.

Kurum, proje içerisinde ihtiyaç duyulabilecek tüm sosyal donatıların yer alacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi bu alan içerisinde ağır ve orta hasarlı binalara hiç kimsenin itirazı olduğunu düşünmüyorum. Her türlü yıkmak durumundayız. Yıkıp yerine zemin artı 1 veya 2 katı geçmeden, taş ve ahşap kaplamaların olduğu örnek projeyi gerçekleştireceğiz. Allah göstermesin bundan sonraki bir depremde ne Sivrice ne de Elazığ'da enkaz altında kimseyi aramak istemiyoruz. Bu anlayışla, bu titizlikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sizler de sağ olun hep bize destek oldunuz, hep yanımızda oldunuz ve bu anlayışla inşallah bu çalışmayı sürdüreceğiz."

"Sağlam binaları yıkmak durumunda değiliz"

Bakan Kurum, proje alanı içerisinde kalan, ancak binası sağlam olduğu için yıkılmasını istemeyenlerin taleplerini değerlendireceklerini söyledi.

"Eğer bu alan içerisinde kalan bina hasarsız ise yeni ise veya hakikaten bizim incelemelerimizde sağlam çıktıysa ve projemizi çok ciddi anlamda etkilemiyorsa, hiçbir binayı yıkmayız. Bina sağlam değil ise tespitlerimizde az hasarlı bile olsa yerine gidip baktığımızda, deneylerini yaptığımızda, bu bina riskli ise o binayı yıkmak durumundayız." ifadelerini kullanan Kurum, şunları söyledi:

"Çünkü sizin canınız, bizim canımız. Sizin çocuğunuz bize emanet, size emanet. O yüzden hep birlikte korumak durumundayız. Çerçevemiz budur. Bu çerçeve içerisinde ihaleyi haziran ayı içerisinde yapacağız ve hızlı bir şekilde inşaatlarımızı bitireceğiz. Sağlam bina varsa da tekrar altını çiziyorum, o sağlam binaları biz yıkmak durumunda değiliz. Zaten öyle bir görevimiz de yok. Sağlamlar kalacak ama projemizi etkiliyorsa konuşuruz, otururuz, anlaşırız."

Bakan Kurum depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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