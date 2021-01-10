Bakan Kurum: "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."
10.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:28
Bakan Kurum: "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.
Bakan Kurum: "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş