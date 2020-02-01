: Bakan Kurum, depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu

01.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:32

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremde evleri hasar gören depremzedeleri ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerini sürdüren Bakan Kurum, daha sonra Sürsürü Mahallesinde hasar gören evlerin yıkım işlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Evlere giren ve depremin neden olduğu tahribatla ilgili inceleme yapan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemeler sırasında Hacer Özay isimli bir depremzede Bakan Kurum'un yanına gelerek oğluyla kaldığı evin yıkılma tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Bakan Kurum ise gerekli incelemenin yapılması için yetkilileri görevlendirdi.

Mustafapaşa Mahallesinde de incelemelerde bulunan Kurum, mahalle muhtarlığı önünde bekleyen depremzedelerin yaktığı ateşin başına gelerek burada mağdurların sorunlarını dinleyip, yapılan çalışmaları anlattı.

Ardından bir kahvede evleri hasar gören depremzedelerle görüşen Kurum, Abdullahpaşa Mahallesinde yıkımı gerçekleştirilen evlerle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

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