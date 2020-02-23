Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasarlı evlerde incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
23.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:14
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasarlı evlerde incelemelerde bulunması
Bakan Kurum'un vatandaşlarla konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA