: Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

16.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören yerler hakkında bilgi alması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbeti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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