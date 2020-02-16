Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören yerler hakkında bilgi alması Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının...
16.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:34
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören yerler hakkında bilgi alması
Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbeti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: AA