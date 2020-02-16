Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
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Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un hasar gören yerler hakkında bilgi alması Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının...

16.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:34
Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un hasar gören yerler hakkında bilgi alması

Bakan Kurum'un vatandaşlarla sohbeti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
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