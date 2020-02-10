Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Haberler » Güncel » Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı - Haber

Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

10.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:30
Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, Merkez Akçakiraz Beldesi'nde depremde hasar gören evleri yerinde inceledi, vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Belde sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurum, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kurum, daha sonra Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmalarını inceledi, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerle görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler