Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı

10.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:06

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören yerler ile yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, Merkez Akçakiraz Beldesi'nde depremde hasar gören evleri yerinde inceledi, vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Belde sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurum, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kurum, daha sonra Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmalarını inceledi, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerle görüştü.

Kaynak: AA