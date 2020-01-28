Bakan Kurum deprem bölgesinde

28.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:19

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin şiddetli şekilde hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli şekilde hissedildiği ve çok sayıda binanın çöktüğü Malatya'nın Doğanyol ilçesini ziyaret etti. İlçede göçük binaların olduğu alanda incelemelerde bulunan Bakan Kurum, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini anlattı. Bakan Kurum ve beraberindekiler incelemelerin ardından Doğanyol Kaymakamlığına geçerek, depremde hasar gören binalarla ilgili yapılacaklar konusunda toplantı yaptı.



İlçedeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, Malatya genelinde 430 yıkık binanın olduğunu söyleyerek, "Bin kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Bugün de valimiz, genel başkan yardımcımız, bakan yardımcılarımız, belediye başkanımız, milletvekillerimizle Malatyamızın hem merkezinde hem de ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Yapmış olduğumuz hasar tespit neticeleri sonucunda, Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık binamızın olduğu yine 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı binalarımızın olduğunun tespitini yaptık. Mevcut tespitler dahilinde hem Battalgazi ilçemizin köylerinde Doğanyol'da, Pütürge'de, Kale ilçemizde detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar ve tespitin bitmesine müteakip de aynı Elazığ ilimizde olduğu gibi köylerimizde çelik kontsrüksiyondan yapacağımız ve yine yanlarında hayvanlarını barındıracağı ahırları yapacağız" dedi.



Doğanyol ilçesinde ağır hasarlı 145 bina olduğunu ifade eden Kurum, "Şu an Doğanyol ilçe merkezindeyiz. İlçe merkezimizde 145 tane ağır hasarlı binamız var ve ilçe merkezinde yapacağımız projede de burayı tarihiyle, kültürüyle ilçemizin değerlerini koruyacak ve ilçemize yakışacak önemli projeyi gerçekleştireceğiz. 145 binamızı yine aynı yerinde ahırlarıyla sosyal donatılarıyla yapıp, hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimize ilişkin de köylerimizde hane sayısına göre mevcuttaki alanlarında yine depremden hasar görmüş vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek konutların üretimini yapacağız. En geç Şubat ayı sonu Mart ayı başı da Elazığ'da yapım sürecini başlatacağız. En geç yıl sonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza hem kira yardımı, hem taşınma yardımı valimiz koordinasyonunda AFAD tarafından verilecek. Diğer taraftan geçici barınma ihtiyaçları için çadırlarımız köylerimize dağıtılmış durumda, konteynerlerimiz toplu alanlarda kuruluyor ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılayacak bu alanları hızlı bir şekilde valilik kanadıyla koordine ederek yapıyoruz. Doğanyol ilçesinde 557 ağır hasarlı, 85 yıkık, 25 de metruk binamız var" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA